Esporte Renê mantém esperança de título no Flamengo, mas admite: 'Temos que vencer todas' O time carioca ocupa a 2ª colocação, com 59 pontos, quatro pontos a menos que o líder Palmeiras, que possui 63

O empate diante do Palmeiras, no último sábado, diminuiu as chances de título do Flamengo. A sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o time carioca está a quatro pontos do líder. Por isso, não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória contra o São Paulo, neste domingo, mesmo atuando no Morumbi. "Sabemos que não podemos mais vacilar nesses...