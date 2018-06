Esporte Renê diz que time flamenguista também tem responsabilidade por jejum de Dourado O rubro-negro volta a campo nesta quinta-feira (7), onde fará o clássico contra o Fluminense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília

O Flamengo realizou na manhã desta quarta-feira (6) o último treino antes do clássico contra o Fluminense, que acontecerá na quinta-feira (7), às 20 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O trabalho aconteceu com portões fechados para os jornalistas. Apesar de o time rubro-negro ocupar a liderança da competição,...