Esporte Remodelado, Estádio Antônio Accioly é liberado Casa do Dragão recebeu aprovação da CBF e time rubro-negro reabre local sábado

Às 18h41 desta segunda-feira, as luzes do ampliado e renovado Estádio Antônio Accioly estavam acesas quando o diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, recebeu telefonema do diretor de competições da CBF, Manoel Flores. O dirigente se deslocou para um canto, conversou e depois se virou na direção de alguns dirigentes, imprensa e pessoas ligadas...