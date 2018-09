Esporte Remanescentes têm preferência

Apesar das muitas novidades na convocação, o técnico Tite vai manter uma base da Copa do Mundo para montar a seleção brasileira em seu primeiro amistoso após o torneio. Foi isso o que ele indicou no treino desta quarta-feira na Red Bull Arena, a dois dias do confronto diante dos Estados Unidos, que será realizado em New Jersey. Depois de um trabalho físico para iniciar...