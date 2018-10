Esporte Relacionado para jogo do Real na Rússia, Vinicius Junior é elogiado por Lopetegui

Três dias depois de fazer sua estreia oficial com a camisa do time principal do Real Madrid, Vinicius Junior pode fazer sua primeira partida na Liga dos Campeões. A promessa brasileira foi relacionada para o duelo diante do CSKA Moscou nesta terça-feira, na capital russa, pela segunda rodada do Grupo G do torneio, e deverá ficar no banco. Vinicius Junior atuou nos m...