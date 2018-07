Esporte Reis valoriza vitória em partida adversa

A vitória do Vila Nova sobre o Paysandu, na quinta-feira, foi muito importante para o time na tabela de classificação. O Tigre se manteve no grupo de acesso à Série A e ampliou sua sequência invicta para sete jogos. Porém, bater o Papão em Belém foi muito difícil, sobretudo pela arbitragem controversa.Os jogadores colorados ficaram na bronca com o árbitro Alinor Silva...