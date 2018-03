Reis é quem dá as cartas no Vila Nova

O atacante Reis, de 25 anos, chegou com o cartaz de ser um bom garçom. Aos poucos, o jogador colorado tem comprovado a fama e é o principal distribuidor de assistências do Vila Nova neste início de temporada.Apesar de não carregar a camisa 10 em todos os jogos, o atacante assumiu a responsabilidade pela criação das principais jogadas ofensivas do Vila Nova no Campeona...