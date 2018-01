Reinaldo Rueda deixa o Flamengo. Carpegiani assume o cargo

Reinaldo Rueda está de saída do Flamengo. O treinador colombiano se reuniu com a diretoria rubro-negra nesta segunda-feira e anunciou que vai deixar o clube. Ele irá comandar a seleção do Chile, que ficou de fora da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Sem Reinaldo Rueda, o Flamengo não demorou para anunciar Paulo Cesar Carpegiani, que estava acertado com o time para assumir a gerência de futebol. Paulo César Carpegiani, comandante do time campeão mundial em 1981, vem para sua terceira passagem no Mais Querido como treinador, aos 67 anos.

Gaúcho de Erechin, contabiliza 138 jogos à frente do Rubro-Negro, em duas passagens: de 1981 a 1983 e no ano 2000. No total, foram 83 vitórias, 31 empates e 24 derrotas. No currículo, anotou os dois maiores títulos da história do Flamengo - Libertadores e Mundial Interclubes - e ainda comemorou o Brasileiro de 1982.

O acerto de Reinaldo Rueda com os chilenos já vinha sendo anunciado pela imprensa daquele país, mas o treinador - que passou as últimas semanas de férias na Colômbia - não confirmava. O colombiano deverá assinar com os chilenos um contrato de quatro anos até a Copa do Mundo do Catar, em 2022.



É provável que, para sacramentar a saída, o treinador tenha que pagar uma multa ao Flamengo - ela seria arcada pela Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP, na sigla em espanhol), a federação chilena.