Esporte 'Regularizado aos 49', Mike espera titularidade após estreia no Atlético com golaço

O atacante Mike assinou contrato na última quinta-feira, foi regularizado um dia depois e, no seguinte, como cartão de apresentação aos torcedores do Atlético, fez um golaço - primeiro na vitória por 2 a 1 sobre a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia. Tudo tão rápido e surpreendente quanto o chute dele, de longa distância. Com o gol, Mike espera ser mantido no Dragão, aman...