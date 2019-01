Esporte Reformulado, Goiás tem 1º teste no ano Com elenco renovado, alviverde realiza jogo-treino contra o Capital (DF)com portões fechados

Foram 10 dias concentrados e com treinamentos intensificados antes do primeiro teste. Neste sábado, o Goiás terá seu primeiro desafio na temporada para colocar em prática tudo o que o técnico Maurício Barbieri espera da equipe. E não é pouca coisa. Com treinamentos explicativos e pausados, o comandante esmeraldino deseja um time com personalidade, preenchendo bem os espaços ...