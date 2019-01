Esporte Reformulado, Goiás inicia ano desafiador Com Maurício Barbieri à frente de projeto, clube alviverde se reforçou com dez jogadores

O Goiás dá início à temporada 2019 na tarde desta quarta-feira (2). Em um ano que será marcado pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após três anos, o alviverde conta com um novo comandante, Maurício Barbieri, e com grande parte do elenco reformulado. O grupo se reapresenta às 15h30, no centro de treinamento Edmo Pinheiro, com dez novos jogadores para ajudar o a...