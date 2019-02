Esporte Reforço do Anápolis Vôlei deixa família para viver paixão pelo esporte Da cidade de Jaguaribe, Ceará, vem um atleta de jeito simples e humilde, mas com braços fortes e ataques potentes

Da cidade de Jaguaribe, de pouco mais de 35 mil habitantes e que fica no sudeste do Ceará, a 300 quilômetros de Fortaleza, vem um atleta de jeito simples e humilde, mas com braços fortes e ataques potentes, que chegou para ajudar o Anápolis Vôlei, time goiano que busca acesso à elite da Superliga Masculina.O oposto Francisco Wallyson Bezerra Sousa, conhecido no meio d...