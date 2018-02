Refletor falha e jogo entre Iporá e Itumbiara é adiado para a manhã desta quinta-feira

Por causa de uma pane em um dos refletores no Estádio Ferreirão, a partida entre Iporá e Itumbiara foi paralisada ontem, aos 8 minutos, e transferida para hoje, às 10 horas - estava 0 a 0 no momento da interrupção. O problema foi em uma das seis torres de iluminação. Após apagão, ela não voltou a funcionar por causa de um curto-circuito. O árbitro Bruno Rezende confirmou o adiamento e a partida recomeça a partir de 8 minutos, que foi o momento da paralisação.

No ano passado, o Ferreirão sofreu apagão, mas o problema foi com o gerador que permite o funcionamento da iluminação. Segundo o diretor de futebol Guilherme Gomes, dois geradores foram providenciados. Só que o problema foi na torre. O Iporá chegou a fazer um treino no período noturno para testar a iluminação, na segunda-feira.