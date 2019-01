Esporte Reedição da semi de 2018 tem experiência de sobra Duelo entre os quase “quarentões” Danilo e Nonato marca estreias de Vila e Aparecidense, que buscam o título do Estadual em 2019

A abertura do Campeonato Goiano vai contar com um duelo que, no ano passado, foi uma das semifinais da competição. Vila Nova e Aparecidense se enfrentam neste sábado (19), às 17 horas, no estádio Serra Dourada. Em 2018, o Camaleão se deu melhor no confronto e avançou para a final na disputa de pênaltis. Para o duelo deste sábado, as duas equipes terão como referência...