Redes sociais para dar fim ao preconceito

A rotina de Lorena Spoladore está nas redes sociais. Com bom humor e muita presença de espírito, a atleta de 22 anos, que nasceu com uma doença que afetou sua visão e a deixou cega aos 6 anos, faz questão de mostrar como consegue superar as dificuldades que a deficiência lhe impõe e parte de seus treinos e competições. Além de seu movimentado perfil no Instagram, L...