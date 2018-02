Red Bull lança carro com pintura provisória para pré-temporada da Fórmula 1

A Red Bull lançou oficialmente nesta segunda-feira (19) o seu novo carro para a temporada deste ano da Fórmula 1 e inovou ao apresentar o modelo RB14 com uma pintura exclusiva, em cores azul marinho e preta, que será usada apenas na pré-temporada da categoria, cujos testes começarão no próximo dia 26, no circuito de Barcelona, na Espanha.



O novo monoposto será pilotado mais uma vez pelo holandês Max Verstappen e pelo australiano Daniel Ricciardo, que foram titulares no ano passado, quando a equipe ficou na terceira posição do Mundial de Construtores, mas bem distante da campeã Mercedes e da vice-campeã Ferrari.



Com o seu novo carro, a Red Bull espera voltar a entrar na disputa direta pelo título, que não ganha desde 2013, sendo que nos últimos quatro anos viu a Ferrari se tornar a principal rival da dominante Mercedes. Neste período, conquistou apenas oito vitórias.



Essa nova configuração de cores exibida como provisória também não é uma iniciativa inédita do time baseado em Milton Keynes, na Inglaterra. Em 2015, também realizou os testes da pré-temporada com um carro pintado em preto e branco, diferente do que usou no campeonato daquele ano, quando utilizou a combinação de cores para "camuflar" inovações técnicas proporcionadas pelo seu desenho.



E a Red Bull prometeu revelar a configuração de cores definitiva do seu carro para a temporada de 2018 já na próxima semana, em Barcelona. Mas, independentemente da pintura que mostrará, a equipe trouxe o RB14, equipado com motor Renault, com poucas diferenças de design em relação ao modelo do ano passado. Uma novidade é a presença do halo, proteção frontal fixada no cockpit que será adotada por todas as equipes.



A temporada de 2018 da Fórmula 1 começará no dia 25 de março, quando será realizado o GP da Austrália, em Melbourne. Para esta terça-feira estão marcados os lançamentos dos novos carros da Sauber e da Renault, enquanto que para quinta estão previstas as apresentações dos modelos deste ano da Ferrari e da Mercedes, antes de McLaren e Toro Rosso exibirem os seus monopostos na sexta e na segunda-feira, respectivamente.