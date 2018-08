Esporte Red Bull confirma Gasly no lugar de Ricciardo para a temporada 2019 Francês de 22 anos será o novo companheiro do holandês Max Verstappen

Durou pouco mais de duas semanas o mistério na Red Bull. Nesta segunda-feira (20), a equipe austríaca confirmou que o francês Pierre Gasly será o substituto do australiano Daniel Ricciardo no time para a temporada 2019 da Fórmula 1. O piloto de 22 anos será o novo companheiro do holandês Max Verstappen, de apenas 20. Gasly defende neste ano as cores da Toro Rosso,...