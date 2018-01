Recuperado, Novak Djokovic anuncia que vai participar do Aberto da Austrália

O Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada que começará no próximo dia 15, em Melbourne, terá a presença de uma de suas estrelas. Após o britânico Andy Murray e a norte-americana Serena Williams anunciarem as suas desistências, o fãs de tênis respiraram mais aliviados com a confirmação de que o sérvio Novak Djokovic estará em quadra. Neste sábado, o próprio tenista fez o anúncio em sus redes sociais.



O sérvio, ex-número 1 do mundo e atual 12.º colocado do ranking da ATP, publicou um vídeo em seu Instagram Stories dizendo que está pronto para o torneio. Será o seu retorno ao circuito profissional após ficar afastado das quadras seis meses, desde a eliminação nas quartas de final de Wimbledon, por causa de uma lesão no cotovelo direito.



A preocupação sobre a participação do seis vezes campeão em Melbourne era grande porque Novak Djokovic havia desistido de jogar o torneio de exibição de Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos) e o ATP 250 de Doha (Catar). Antes do Aberto da Austrália, ele jogará uma partida no Kooyong Classic e também participará do Tie Break Tens, torneio de exibição de apenas um dia, só com tie-breaks, que acontece nesta quarta-feira.



Em sua conta no Facebook, o tenista sérvio havia publicado um vídeo após treinar na quadra Rod Lover, em Melbourne. "Terminei meu primeiro treino e foi tudo bem. Começamos o Aberto da Austrália em 10 dias. Só energias positivas aqui. Faz seis meses que eu não estou no circuito e é muito bom estar de volta. Estava sentindo falta. Espero vê-los nas arquibancadas. Desejo tudo de melhor nesse ano novo", disse Novak Djokovic.