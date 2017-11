Recuperado, Moisés reforça o Vila Nova na reta final da Segundona

Após se recuperar de uma concussão cerebral, o atacante Moisés foi liberado para voltar aos treinos e reforça o Vila Nova nos últimos dois jogos do Tigre na Série B do Brasileiro. Como traumas neurológicos inspiram cuidados redobrados, o jogador passou um período de 12 dias em observação e por exames detalhados.“O trauma que o Moisés sofreu no jogo contra o Paysandu f...