Recuperado, Lukaku treina e deve reforçar United no clássico contra o City

Recuperado de uma lesão muscular que o deixou de fora dos últimos dois jogos do Manchester United, o atacante Romelu Lukaku voltou a treinar na manhã desta sexta-feira (9) e tem grande chance de retornar ao time no clássico contra o Manchester City, neste domingo, às 14h30 (de Brasília), fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O jogador belga, que fo...