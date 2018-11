Esporte Recuperado, Luan treina normalmente e pode reforçar o Grêmio contra o Vasco Depois da eliminação na Libertadores, objetivo de time sulista é terminar em boa colocação no Brasileirão. Retorno de atacante pode contribuir para esse objetivo

O técnico Renato Gaúcho pode ter um reforço de peso para escalar o Grêmio neste domingo, diante do Vasco, na Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Luan trabalhou normalmente com os companheiros no treino desta sexta-feira (9) e se mostrou apto a jogar no fim de semana. Luan está afastado desde o dia 14 de outubro, data da derrota por 2 ...