Esporte Recuperado, Fábio Sanches não poderá disputar a reta final da Série B pelo Goiás Jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, no início do ano, está pronto para jogar, mas não foi inscrito na Série B

O zagueiro Fábio Sanches não estará à disposição da comissão técnica do Goiás nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de já estar recuperado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em fevereiro, o jogador não foi inscrito na competição. A informação foi confirmada pelo técnico Ney Franco na manhã desta quarta-feira (10). ...