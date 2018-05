Esporte Recuperado de lesão, Wellington Reis diz que Vila Nova precisa voltar a vencer O volante ficou fora dos últimos três jogos da equipe

Após perder Elias, Gastón Filgueira e Wesley Matos para o duelo contra o CSA, o Vila Nova ganhou uma boa notícia. O volante Wellington Reis, que se lesionou no clássico contra o Goiás (no dia 5 de maio), está recuperado e à disposição do treinador Hemerson Maria para a partida da próxima sexta-feira (1). Segundo ele, foi difícil ver seus companheiros jogando e não poder a...