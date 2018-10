Esporte Recuperado de grave lesão no joelho, Daniel Alves retorna aos treinos no PSG Problema físico de alto risco deixou o lateral da seleção brasileira de fora da Copa do Mundo Rússia 2018

Quase seis meses depois de sofrer lesão no joelho que o tirou da Copa do Mundo da Rússia, o lateral Daniel Alves foi a grande novidade nos treinamentos do Paris Santo-Germain desta quarta-feira (31). Em imagens divulgadas pelo Instagram do clube francês, o brasileiro aparece correndo entre seus companheiros em uma atividade recreativa. Titular indiscutível de Tit...