Esporte Recordista em Interlagos, Verstappen lidera 1º treino livre do GP do Brasil Quinto colocado na tabela geral na temporada, com duas vitórias e nove pódios, piloto holandês garante bom tempo em primeiro treino

Com muitos beliscões nas zebras e pneus fritados, a Fórmula 1 teve o primeiro treino livre nesta manhã de sexta-feira no circuito de Interlagos para o GP do Brasil. Com tempo nublado, temperatura de 20 graus e sem nenhum acidente de maiores proporções, o holandês Max Verstappen manteve a boa fase e foi o mais rápido com o tempo de 1min09s011. Atual recordista da pis...