Esporte Recepção da seleção no Brasil em caso de conquista do hexa quebrará tradição Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que a delegação seguirá para o Rio de Janeiro e não passará por Brasília, como ocorrido em 1970, 1994 e 2002

Ainda faltam três jogos, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já confirmou onde será a recepção da seleção em caso de conquista do hexa na Rússia. E haverá quebra de tradição. A delegação brasileira será recepcionada no Rio de Janeiro e não pelo presidente da República, Michel Temer (MDB), em Brasília, diferente do ocorrido nas conquistas do tri em 197...