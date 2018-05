Esporte Rebaixamento é choque de realidade no Goiás Penúltimo colocado, alviverde tem aproveitamento de 9,5%, mas volante afirma que time ainda pensa em subir

Desde que a Série B passou a ser disputada no atual formato (pontos corridos), pelo menos um time que estava na zona de rebaixamento da Série B na 7ª rodada caiu para a Série C. O retrospecto deve fazer o Goiás ligar o alerta vermelho após a derrota para o Boa Esporte no último sábado, por 2 a 1, no Serra Dourada. Com apenas 2 pontos conquistados em 21 disputados, o e...