Real não vai liberar Vinicius Junior para Sul-Americano, diz técnico do sub-20

O técnico Carlos Amadeu, da seleção brasileira sub-20, não vai poder contar com o atacante Vinicius Junior para a disputa do sul-americano da categoria, entre 17 de janeiro e 10 de fevereiro do próximo ano, no Chile. Segundo o treinador, o Real Madrid já avisou que não vai liberar o jogador. A boa notícia é de que, segundo Amadeu, o time espanhol vai liberar o a...