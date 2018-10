Esporte Real Madrid tem pedido aceito e pode relacionar Vinícius Junior contra Barcelona Será o primeiro duelo no El Clasico que não terá a presença de Cristiano Ronaldo, agora na Juventus (ITA) e Messi, que está lesionado

O Real Madrid poderá contar com o atacante Vinícius Junior no clássico contra o Barcelona, neste domingo, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 10.ª rodada do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, o Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) acatou o apelo do clube merengue e anulou um dos cartões amarelos que levaram à...