Esporte Real Madrid avalia que Vinicius Junior ainda precisa ser 'lapidado' De acordo com espanhóis, ex-flamenguista precisa melhorar cabeceio e controle com a perna esquerda

Vinicius Junior vive no Real Madrid uma situação tão desconcertante quanto seus próprios dribles. O atacante foi inscrito nesta terça-feira na Liga dos Campeões pelo time principal, mas atua pelo equipe B, na terceira divisão nacional. O atacante está com um pé lá e outro cá por causa da avaliação técnica e tática feita pelo clube espanhol. Em linhas gerais, o jovem c...