Real Madrid atropela a Roma por 3 a 0 e inicia bem a luta pelo tetracampeonato

Órfão de Cristiano Ronaldo e Zidane, que deixaram o clube após o final da temporada passada, o Real Madrid não deixou a sua torcida ficar com saudade do astro português e do técnico francês em sua estreia na Liga dos Campeões. Atuando no estádio Santiago Bernabéu, o time espanhol atropelou a Roma com uma vitória por 3 a 0, nesta quarta-feira (19), e abriu bem a sua c...