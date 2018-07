Esporte Real Madrid anuncia transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus Clube espanhol divulgou a negociação através de um comunicado e o time italiano deve anunciar o astro em breve

A novela sobre o destino de Cristiano Ronaldo finalmente teve um fim nesta terça-feira, e com uma nova casa para o craque português. Depois de nove temporadas vestindo as cores do Real Madrid, o astro de 33 anos foi confirmado como novo reforço da Juventus, naquela que pode ser considerada a principal transação do futebol mundial nos últimos anos. A confirmação do aco...