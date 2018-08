Esporte Real Madrid anuncia pelas redes sociais a contratação do goleiro Thibaut Courtois Jogador belga será apresentado amanhã

A ausência do goleiro Thibaut Courtois nos últimos treinos do Chealsea tinha um motivo. E ele é espanhol. O Real Madrid anunciou na tarde desta quarta-feira (8) a contratação do arqueiro. A informação foi divulgada pelo próprio clube pelas redes sociais. @RealMadrid and Chelsea F.C. have reached an agreement for the transfer of @ThibautCourtois, who joins the club on a six-year ...