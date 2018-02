Real confirma lesões musculares e Marcelo e Modric viram dúvidas para pegar o PSG

O técnico Zinedine Zidane pode ter dois importantes problemas para escalar o Real Madrid diante do Paris Saint-Germain, no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o clube confirmou as lesões musculares de Marcelo e Luka Modric, que, assim, se tornam dúvidas para a partida que acontecerá no dia 6 de março, na França.

"Eu confio que poderei tê-los, sou positivo. Mas me incomoda ver três ou quatro jogadores fora. Não gosto de ver jogadores lesionados. Espero que não seja nada. Vamos ver se com quatro, cinco, ou até sete dias... Espero que não seja nada", comentou Zidane.

Marcelo e Modric têm exatamente o mesmo problema: lesão muscular de grau 1 no bíceps femoral da perna direita. O brasileiro se contundiu na vitória do fim de semana sobre o Betis, por 5 a 3, enquanto o croata foi poupado do confronto, reclamou de dores e passou por exames médicos que confirmaram a contusão.

"Modric sentiu dores musculares. A situação é que hoje não treinou conosco e esperamos que se recupere rapidamente. Creio que seja pouca coisa, tenho fé em todo mundo que trabalha aqui, nos fisioterapeutas e nos médicos, para que não seja nada e que volte rápido a jogar", disse Zidane.

Além dos dois citados, o técnico francês segue sem contar com Toni Kroos, em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. Nenhum destes nomes estará disponível para o duelo diante do Leganés, nesta quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.