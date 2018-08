Esporte Reabilitação alviverde passa pelos pés de dupla Michael e Lucão ganham confiança e espaço no time alviverde com entrosamento além das 4 linhas

A recuperação do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro coincidiu com o resgate do bom futebol dos atacantes Lucão e Michael. Sem espaço com o técnico Hélio dos Anjos, ambos passaram a receber oportunidades após a chegada de Ney Franco e, hoje, são responsáveis por quase metade dos gols do Goiás na competição. Além de balançar as redes, Michael também se destaca nas ...