Esporte Raptors, Rio Verde, AEGB e Quirinópolis celebram títulos no Goiano de Base Quadrangular final da competição estadual foi encerrado no último domingo, após 34 partidas realizadas em Anápolis

Quatro equipes celebraram no último domingo (14) o título do Campeonato Goiano de Basquete, em quatro categorias da base. O quadrangular final da competição estadual foi realizado no último final de semana, em Anápolis. No basquete masculino, o Raptors/Clube de Engenharia conquistou dois títulos, nas categorias sub-13 (invicto) e sub-15 - time que mais garantiu t...