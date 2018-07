Esporte Rally dos Sertões terá eventos para entreter o público antes da largada A competição, que terá 3.607 km, começa no dia 18 de agosto, em Goiânia, e termina no dia 25, em Fortaleza

Enquanto a poeira não sobe para a 26ª Edição do Rally dos Sertões, que será disputado entre os dias 18 e 25 de agosto, a organização do evento está criando ações para aproximar o público do universo de competições off-road. Para essa edição foi criado o "Sertões Festival", que irá entreter o público no dia da largada, no autódromo de Goiânia. Na programação do "Se...