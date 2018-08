Esporte Rally dos Sertões começa com etapa dura e atraso em duas categorias O primeiro dia da principal prova off road do Brasil tiveram vitórias de Túlio Malta (motos) e Enrico Amarante/Breno Rezende (UTV)

O primeiro dia de provas do Rally dos Sertões, com 686 quilômetros percorridos, ficou marcado por uma etapa dura e complicada, de acordo com competidores, que iniciaram a principal competição off road do País no trajeto entre Goiânia e Formosa. “Foi uma etapa bem dura, bem difícil mesmo, com trechos sinuosos, bastante pedra e muito perigo”, afirmou Tunico Maci...