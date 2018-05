Esporte Rali dos Sertões tem seu roteiro apresentado com três cidades goianas A competição, que terá 7 etapas, vai passar por cinco estados e o Distrito Federal, sendo realizada de 18 a 25 de agosto

A 26ª edição do Rali dos Sertões teve seu roteiro divulgado oficialmente na noite da última quinta-feira (10), em um evento em São Paulo. Considerado um dos maiores ralis do mundo, o Sertões 2018 vai largar de Goiânia no dia 18 de agosto e terminará dia 25 na praia de Iracema, em Fortaleza. Ao todo serão 3.607 quilômetros passando por pelos estados de Goiás, Bahia,...