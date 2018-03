Rali dos Sertões 2018 é lançado com roteiro que liga Goiânia a Fortaleza

Foi dada a largada para 26ª edição do Rali dos Sertões. Uma das maiores provas off-road do mundo, que terá largada pela 16ª vez de Goiânia, foi lançada nesta quinta-feira (8), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Neste ano, a competição será realizada de 18 a 25 de agosto. A solenidade contou com a presença do governador Marconi Perillo (PSDB), do diretor-geral da prova, Marco Moraes, e de membros do governo do Estado de Goiás.

“É impressionante o volume de mídia indireta que o Rali dos Sertões traz gratuitamente para Goiás. É um evento mundialmente conhecido e a medida que se inicia aqui, cortando o estado de sul a norte e leste a oeste, divulga nossas potencialidades, riquezas e belezas naturais. É definitivamente o maior evento das áreas do esportes em Goiás e estamos contentes por sediarmos mais uma vez a abertura dessa competição”, comentou o governador Marconi Perillo.

Os participantes das categorias carros, motos, quadriciclos e UTV's terão trilhas pela frente com saída no Estado de Goiás e a chegada em Fortaleza, no Ceará. Durante as setes etapas, os competidores vão passar pelo Distrito Federal, além dos estados da Bahia, Tocantins e Piauí.

“Terminamos semana passada o levantamento do Rali. A chegada será em Fortaleza e estamos finalizando os últimos ajustes logísticos do evento para definir as cidades dormitórios. Até junho estarão definidas, não só em Goiás, mas na Bahia, Tocantins, Piauí e Ceará”, comentou o diretor-geral da competição, Marco Moraes, que salientou que em Goiás as cidades de Posse e Formosa devem receber a passagem do evento.

A programação completa da competição ainda será definida pela organização do evento. Serão 3.500 quilômetros (2.130 quilômetros de trechos cronometrados) na 26ª edição do Rali dos Sertões. “Por esse roteiro que nós estabelecemos, voltamos as características do Rali ao que diz respeito às regiões com alta temperatura. Vamos ter terrenos mais abrasivos porque existe condições de serra ao longo do percurso, o que vai fazer a diferença na prova. Ao mesmo tempo, temos regiões mais inóspitas em função das baixas densidade demográficas”, explicou Marco Moraes, que acredita a edição de 2018 da prova terá um nível técnico maior por causa do percuso idealizado.

Novidades

Categorias ‘Self’ e Africa Twin Expedition Sertões, ambas para motos, são as novidades da 26ª edição do Rali dos Sertões. A primeira serve para o piloto que não pretende correr com equipe de apoio (o que reduz custos durante competição). A segunda categoria, por sua vez, é destinada para usuários da moto Africa Twin, de 1.000 cilindradas. Os participantes vão percorrer estradas paralelas à competição.