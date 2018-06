Esporte Rakitic elogia Modric e não garante continuidade na seleção croata após a Copa Os croatas, que iniciam sua caminhada no Mundial contra a Nigéria, tentam quebrar um tabu de 20 anos sem vencer em estreias, a última foi em 1998

A Croácia conta com uma dupla talentosa no meio campo para fazer uma boa campanha na Copa do Mundo da Rússia. Rivais no Campeonato Espanhol, Ivan Rakitic, do Barcelona, e Luka Modric, do Real Madrid, comandam a equipe que tenta quebrar um tabu de 20 anos sem vitórias em estreias. Rakitic elogiou o seu companheiro no meio campo. "É uma honra jogar com ele e estou ...