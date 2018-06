Esporte Rakitic diz que Croácia 'terá que ser perfeita' para vencer a Argentina "Vamos trabalhar para tornar a partida complicada, para que eles não gostem do jogo, e possamos jogar", revelou o meia do Barcelona, colega de time de Messi

O meia Rakitic tem a receita para a seleção da Croácia vencer a Argentina nesta quinta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Nizhny Novgorod, no duelo que abre a segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Segundo o meia, os croatas, que estrearam com vitória no Mundial, têm que fazer uma partida impecável para vencer os rivais sul-americanos. "Para ganhar da Arg...