Raio X: Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões

Cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo é um dos maiores nomes quando o assunto é Liga dos Campeões da Uefa. A competição de clubes, famosa por reunir grandes times e nomes do futebol mundial, aos poucos ganhou a cara do português obcecado por títulos e recordes.

Cristiano fez sua estreia na Liga dos Campeões em 2002 pela terceira eliminatória antes da fase de grupos da competição. Na época, ainda pelo Sporting, de Portugal, CR7 tinha pela frente a forte Inter de Milão e foi eliminado.

O seu primeiro gol só veio mais tarde, na temporada 2005/06 nos 3x0 do Manchester United sobre o Debreceni da Hungria. Só que o gol não entra na contagem oficial da Uefa por ter sido marcado na fase preliminar da Liga. Os primeiros tentos da marca centenária de Cristiano só viria nas quartas de final da temporada 2006/07 contra a Roma. CR7 marcou 2 gols na ocasião.

Do primeiro gol até a atual edição da Liga, se passaram dez anos, uma década que transformou Cristiano Ronaldo em uma lenda, dono de marcas difíceis de serem batidas ou alcançadas desde a primeira edição do torneio em 1955. Nas temporadas de Manchester, CR7 marcou 15 gols, 8 deles na campanha do título em 2007/08, conseguindo sua primeira artilharia na competição.

Em oito anos de Real Madrid, Cristiano se consolidou como uma máquina de gols, superou o ídolo merengue Rául na artilharia total do clube e pulverizou a antiga marca de 71 gols do espanhol. Até aqui, CR7 tem 93 partidas jogadas defendendo o Real na Liga dos Campeões e 98 gols marcados, média de 1,05 por partida.

Ninguém foi artilheiro da competição mais vezes do que o português - seis ao todo, sendo cinco seguidas (2007/08 e desde 2012/13). Dos 113 gols, Cristiano marcou 59 na fase de grupos e outros 54 nas fases eliminatórias, 4 deles em finais.

As marcas de CR7 ainda se estendem: entre todos os jogadores em atividade no mundo, somente Xavi Hernandes (ex-Barcelona) atuou mais que o gajo em jogos da Liga dos Campeões - são 173 contra 152 do português.

No geral, CR7 está em 9º com 23 (contando os 5 primeiros da fase de grupos da edição 2017/18) jogos a menos que Iker Casillas, líder da lista com 175 aparições. Somente em mais um quesito Cristiano não está no topo da lista quando se fala em Liga dos Campeões. Com quatro títulos conquistados (um pelo Manchester United (2007) e três pelo Real Madrid (2014, 2016 e 2017), fica atrás de nomes como Fracisco Gento (6), Alfredo Di Stéfano, Hector Rial, Juan Alonso Juan Santisteban, Marco Alonso Imaz, Rafael Lesmes, José María Zárraga, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta (5).

Na temporada 2017/18, Cristiano se tornou o primeiro jogador na história a marcar gols em todos os seis jogos na fase de grupos. São nove tentos em seis jogos, média de 1,5 gols por partida.

Se mantiver essa média, caso o Real Madrid chegue na final, CR7 terminaria a competição com 19 gols, batendo o próprio recorde de gols em uma mesma edição - na temporada 2013/14, marcou 17 na campanha do décimo título merengue.