Raikkonen lidera 2º treino e é o mais rápido do dia em Cingapura

Kimi Raikkonen passa por uma boa fase na Fórmula 1. Depois do segundo lugar no GP da Itália, o piloto finlandês da Ferrari, que vai correr pela Sauber em 2019, obteve nesta sexta-feira o melhor tempo no segundo treino livre para o GP de Cingapura, ao completar a melhor de suas 35 voltas em 1min38s699. Foi, assim, o mais rápido do dia. Líder do Mundial, o inglês Lewis ...