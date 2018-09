Esporte Raikkonen crava recorde, larga na frente e Ferrari terá dobradinha na Itália O alemão Sebastian Vettel ficou em segundo e o inglês Lewis Hamilton cravou o terceiro lugar

A fanática torcida italiana teve motivos de sobra para comemorar no Circuito de Monza, neste sábado (1). No treino classificatório para o GP da Itália, os torcedores que lotaram as arquibancadas do autódromo viram a Ferrari cravar uma dobradinha no grid de largada, com o surpreendente Kimi Raikkonen na frente. Foi suado, com a melhor volta sendo cravada já com o cr...