Rafinha treina à espera de anúncio

O meia Rafinha, de 25 anos, foi anunciado, desde dezembro, como reforço do Goiás. Mas, a contratação do jogador não foi confirmada pelo clube, por causa de um vínculo do atleta com o Atlético (PR). Só agora é que a situação parece perto de um final feliz. Rafinha está treinando no clube e chega com status de principal contratação, até agora. Hoje, deverá ser oficializad...