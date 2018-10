Esporte Rafinha destaca importância de vencer Avaí em casa: "precisamos mostrar nossa força" Após resultado negativo e desempenho ruim diante do CRB, atacante esmeraldino pede mudança de postura ao time, que enfrenta o Avaí, no Olímpico, nesta sexta-feira

A derrota para o CRB na última sexta-feira (19), por 2 a 0, em Alagoas, tirou a "gordura" que o Goiás tinha dentro do grupo dos quatro primeiros colocados (G4) para o 5º colocado. Essa situação fez com que um clima de decisão tomasse conta da Serrinha para o confronto direto com o Avaí, nesta sexta-feira (26), no Estádio Olímpico. Vice-líder da competição com 53...