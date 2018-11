Esporte Rafinha admite surpresa com convocação e exalta reencontro com campeões olímpicos Meia foi chamado por Tite para substituir o volante Casemiro, que se lesionou na última partida jogando pelo Real Madrid

Convocado na última segunda-feira (12) para ocupar a vaga do lesionado Casemiro na seleção brasileira, o meia Rafinha Alcântara chegou na última noite à Inglaterra para se apresentar ao técnico Tite. Recebido com festa pelos companheiros, o jogador do Barcelona celebrou a nova oportunidade com a camisa amarela e admitiu ter ficado surpreso com a oportunidade. "Para mim, é...