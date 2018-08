Esporte Rafaela Silva vence alemã na final e leva o ouro no Grand Prix de Budapeste A brasileira ficou com a primeira colocação ao derrotar a alemã Thersa Stoll com um ippon

A brasileira Rafaela Silva brilhou no primeiro dia do Grand Prix de Judô de Budapeste. Nesta sexta-feira (10), a peso leve (57kg) conquistou a sua primeira medalha no circuito mundial em 2018. E ela foi de ouro, com a vitória sobre a alemã Thersa Stoll na final, definida por ippon. Antes, nas etapas preliminares, Rafaela havia conquistado todos os seus triunfos co...