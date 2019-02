Esporte Rafael Cruz comemora fim de jejum da Aparecidense e quer novo comando 'rápido' para entender equipe Lateral direito do Camaleão já deu duas assistências para gols em cinco jogos neste Estadual

Autor de duas assistências na competição até o momento, o lateral direito da Aparecidense, Rafael Cruz, celebrou a vitória sobre o Grêmio Anápolis, no último sábado (2), no Anníbal Batista de Toledo, pela 5ª rodada do Goianão 2019, e afirmou que espera uma sequência de resultados positivos para a equipe no decorrer da competição. "Criamos bastante, principalmente do lad...